Das Wetter: In der Nacht weiter unbeständig, bis minus 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend gebietsweise Regen- und Graupelschauer, oberhalb von 600 bis 700 Metern Schnee. In der Nacht vor allem im Süden noch Regen und Schnee, im Norden auch länger klar. Tiefsttemperaturen +2 bis -4 Grad. Bis Mittwoch wechselnd bewölkt, Regen- und Graupelschauer, im Süden auch Schnee bis in die Niederungen. Sonnige Abschnitte am ehesten im nördlichen Franken. Tiefstwerte um -2, Höchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 18:00 Uhr