Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht südlich der Donau meist klar. Sonst wechselnd bewölkt und Abkühlung auf 12 bis 6 Grad. Am Tag in Nord- und Ostbayern zeitweise bewölkt, südlich der Donau viel Sonnenschein. Am Wochenende in ganz Bayern überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte 16 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2021 23:00 Uhr