Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt

Bundesregierung lässt Corona-Spätfolgen erforschen

Berlin: Die Bundesregierung lässt die Spätfolgen von Corona-Infektionen erforschen. Wie Bildungsministerin Karliczek ankündigte, werden ab sofort zehn Forschungsprojekte mit insgesamt 6,5 Millionen Euro gefördert. So sei bislang unklar, durch welche Faktoren eine "Long Covid"-Erkrankung begünstigt werde. Zudem fehle es auch an spezifischen Therapien und Behandlungsansätzen, so die Ministerin. Gefördert werden unter anderem Projekte in Hamburg, Köln, Jena und Regensburg. Schätzungen zufolge leidet jeder zehnte der bundesweit rund vier Millionen Covid-19-Patienten an Langzeitfolgen. Dazu zählen Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Atemnot.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2021 19:00 Uhr