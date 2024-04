Das Wetter: In der Nacht wechselhaft mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Süden gewittrige Regenfälle. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 5 Grad. Morgen wechseln Wolken mit sonnigen Abschnitten, im Süden freundlich. Werte bis 24 Grad. Am Wochenende dann in ganz Bayern viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 20:00 Uhr