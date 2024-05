Das Wetter: In der Nacht vorübergehend abklingende Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, besonders im Norden. In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt. In der zweiten Nachthälfte vor allem in Franken neuer Regen. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Morgen anfangs im Süden sonnig, sonst von Westen her Regen. Dienstag und Mittwoch bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen zwischen 16 und 24 Grad, in den folgenden Tagen kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 17:00 Uhr