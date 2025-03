Das Wetter: In der Nacht vor allem südlich der Donau weiterer Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen. Besonders im Norden und in der Mitte teilweise klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte von +6 bis -1 Grad. Morgen meist freundlich, Wolken vor allem im Süden, Richtung Alpen Regen. Freitag nach Frühnebel meist sonnig. Am Samstag unbeständig. Höchstwerte 9 bis 18, am Samstag bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 20:00 Uhr