Das Wetter: In der Nacht vor allem im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt; vor allem im Süden Regen. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, Wolken und örtlichen Gewittern bei 18 bis 24 Grad. Am Montag und Dienstag freundlicher bei 22 bis 28 Grad. Ab Dienstagnachmittag an den Alpen zunehmende Gewitterneigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 20:00 Uhr