Das Wetter: In der Nacht vor allem an den Alpen Regen, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen Regen, im Mittelgebirgsraum Schauerneigung. Sonst auch kurze klare Abschnitte. Für das Allgäu gilt eine Warnung vor Hochwasser und Überschwemmungen wegen des Tauwetters. In der Nacht gebietsweise Regen, vor allem am westlichen Alpenrand. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen zeitweise Regen, in der Nähe der Alpen auch länger anhaltend bei 2 bis 11 Grad. In den Nächten 7 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 17:00 Uhr