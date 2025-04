Das Wetter: In der Nacht vielfach klar und trocken, Tiefstwerte um -4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar bei Tiefstwerten um -4 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen weiter freundliches Frühlingswetter. Höchstwerte 7 bis 16 Grad. Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 21:00 Uhr