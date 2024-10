Das Wetter: In der Nacht vielerorts trüb bei 9 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald meist klar, sonst wieder zunehmend trüb durch Nebel und Hochnebel. Es kühlt ab auf 9 bis 5 Grad. Morgen und am Wochenende gebietsweise grau in grau, sonst häufig sonnig bei 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 00:00 Uhr