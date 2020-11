Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, örtlich bildet sich Nebel. Abkühlung auf - 2 bis - 6 Grad. Morgen nach Nebelauflösung sonnig. In den folgenden Tagen stark bewölkt, am Dienstag vereinzelt Schneefälle. Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 21:00 Uhr