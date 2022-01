Das Wetter: In der Nacht viele Wolken und Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und vielerorts Regen, in Nord- und Ostbayern auch ergiebiger Dauerregen; nur an den Alpen überwiegend trocken. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Auch morgen teils ergiebiger Regen bei 8 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Mittwoch und am Dreikönigstag weiterhin viele Wolken, dabei gelegentlich Schneeregen oder Schnee. Es bleibt windig. Tageshöchstwerte nur noch 0 bis 5 Grad. In den Nächten ist leichter Frost möglich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.01.2022 19:45 Uhr