Das Wetter: In der Nacht viele Wolken und gebietsweise noch Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselhaft, gebietsweise Regen bei 9 bis 2 Grad. Morgen im Norden sonnig bis leicht bewölkt und trocken. Nach Süden hin wolkig, ab Nachmittag Auflockerungen. In Alpennähe Schauer. Sonntag und Montag freundlicher. Höchstwerte: 14 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 20:00 Uhr