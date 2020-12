Nachrichtenarchiv - 02.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, örtlich neblig. Tiefstwerte zwischen minus 1und minus 5 Grad. Im Tagesverlauf Wolken, Nebel und Hochnebel, an den Bergen auch Sonne. Höchstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: oft bewölkt oder trüb, vereinzelt sonnig. Am Freitag etwas milder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.12.2020 03:00 Uhr