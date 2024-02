Das Wetter: In der Nacht viele Wolken, bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und örtlich regnerisch, im Süden auch klar. Tiefstwerte zwischen 5 Grad am Untermain und minus 2 Grad in einigen Alpentälern. Im Tagesverlauf viele Wolken, gebietsweise auch Sonne. Höchstwerte zwischen 7 und 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag viele Wolken und Regen, dabei wieder kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 01:00 Uhr