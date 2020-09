Das Wetter: In der Nacht viel Regen, bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: In der Nacht viel Regen, die Temperaturen sinken auf 9 bis 3 Grad. Am Tag ist es trüb und windig, es regenet immer wieder - auch länger. Die Temperaturen erreichen nur noch 5 bis 11 Grad. Am Sonntag regnet es nur vereinzelt - besonder in der Mitte und im Süden gibt es auch teils längere sonnige Abschnitte. Der Montag bringt wieder mehr Wolken und Schauer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 01:00 Uhr