Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee, Tiefstwerte bis minus 4 Grad

FDP diskutiert über Staffelmodell zur Impfpflicht

Berlin: In der Diskussion über die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland plant die FDP nach Informationen der Zeitung WELT einen Antrag zu einem gestaffelten Modell. Demnach sieht die Initiative einer Gruppe um den Abgeordneten Ullmann vor, dass ein erster Schritt in einer verpflichtenden Impfaufklärung für alle bestehen könnte, möglichst durch Ärzte in den Impf- oder Testzentren. Sollte dadurch die Impfquote nicht deutlich steigen, könnte es eine Impfpflicht etwa für Menschen ab 50 Jahren geben, weil diese vergleichsweise häufiger schwer erkranken, sagte Ullmann der Zeitung. Die Bundesregierung steht zunehmend unter Druck, eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. Kanzler Scholz unterstützt sie zwar, will jedoch, dass ein Antrag dazu aus dem Bundestag heraus kommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 23:00 Uhr