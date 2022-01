Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee, Tiefstwerte bis minus 4 Grad

New York ordnet nach Wohnhausbrand Trauerbeflaggung an

New York: Die US-Metropole trauert um die Opfer des schwersten Wohnhausbrandes seit mehr als drei Jahrzehnten. Das Büro von Bürgermeister Adams kündigte an, dass die Flaggen an öffentlichen Gebäuden bis Mittwochabend auf Halbmast bleiben sollen. Adams sagte den Opfern des Brandes im New Yorker Stadtteil Bronx Unterstützung zu. Mindestens 19 Menschen waren gestern bei dem Brand ums Leben gekommen - unter ihnen neun Kinder. Insgesamt wurden 63 Menschen verletzt, zahlreiche von ihnen kämpfen noch um ihr Leben. Der Brand in dem Hochhaus mit 19 Stockwerken war in einer Wohnung ausgebrochen, die sich über zwei Etagen erstreckt und hatte sich schnell ausgebreitet. Mit einem Großeinsatz von rund 200 Feuerwehrleuten konnte das Feuer innerhalb weniger Stunden gelöscht werden. Derzeit wird von einem defekten Heizgerät als Brandursache ausgegangen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 18:45 Uhr