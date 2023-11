Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee, später teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht stellenweise noch etwas Schnee. Sonst teils locker bewölkt, teils aufklarend. Verbreitet ist Straßenglätte möglich. Tiefstwerte zwischen -1 bis -7 Grad. Die Aussichten: Tagsüber überwiegend bewölkt und später vereinzelt Schneefall, südlich der Donau oft freundlich. Am Donnerstag und Freitag bayernweit trüb mit Schnee und Schneeregen. Tageshöchstwerte: -3 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 22:00 Uhr