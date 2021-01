Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee oder Regen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Südosten anfangs klar, später vereinzelt Nebel. Ansonsten überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen; örtlich Glätte möglich. Tiefstwerte plus 2 bis minus 8 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Neujahr und Samstag überwiegend bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen und meist trocken. Sonntag trüb und zeitweise Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 21:00 Uhr