Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schauer, am Tag sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Ober- und Niederbayern bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Ansonsten klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Die nächsten Tage häufig sonnig, nur ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Dienstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad, Höchstwerte 23 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 23:00 Uhr