Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schauer, am Dienstag wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Tiefstwerten zwischen 7 bis 2 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft: teils Wolken, teils Sonne, stellenweise Schauer. Am Donnerstag bayernweit weitgehend trocken und vielerorts freundlich. Die Tageshöchstwerte Werte 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 20:00 Uhr