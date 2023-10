Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt und vereinzelt Regen. Es kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 15 und 8 Grad. Morgen im Laufe des Tages vielerorts sonnig und trocken. Am Samstag von Nordwesten her Gewitter, 16 bis 27 Grad. Am Sonntag wechselhaft, nur noch 8 bis 12 Grad maximal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 20:00 Uhr