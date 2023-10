Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Alpennähe klar, sonst bewölkt und im Norden mitunter Regen. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen und am Samstag windig, wechselhaft und vereinzelt Regen, in Unterfranken morgen auch öfter. Für Alpengipfel über 2000 Meter gilt außerdem morgen eine Warnung vor Orkanböen. Am Sonntag durchwachsen und noch ein wenig Regen. Höchstwerte bis 22, Tiefstwerte bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 17:00 Uhr