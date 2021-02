Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen oder gefrierender Regen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend windig, überwiegend bewölkt und es fällt vereinzelt Regen, in den fränkischen Mittelgebirgen auch Schneeregen oder Schnee. In der Nacht an den Alpen zeitweise klar, sonst überwiegend bewölkt. Vereinzelt regnet es, im nördlichen Franken und der nördlichsten Oberpfalz fällt öfter Regen, Schnee oder gefrierender Regen mit Glatteis! Der Wind weht weiterhin lebhaft. Die Tiefstwerte liegen zwischen +4 Grad im Landkreis Hof und -4 Grad am Bodensee. Montag zeitweise Schnee, Dienstag weitgehend trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 18:00 Uhr