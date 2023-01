Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen, an den Alpen Schnee

Kurzmeldung ein/ausklappen Prinz Harry rechnet in TV-Interview mit Königsfamilie ab

London: In zwei Fernsehinterviews hat Prinz Harry Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie erhoben. Einen Tag vor der Veröffentlichung seines Buchs "Spare" - zu deutsch "Reserve" - sagte Harry, Königsgemahlin Camilla habe Details aus privaten Gesprächen an die Medien weitergegeben. Seine Stiefmutter habe das getan, um ihren Ruf in der Klatschpresse zu verbessern. Erneut warf Harry seiner Familie vor, Vorbehalte gegen seine dunkelhäutige Frau Meghan zu haben. Er sprach dabei aber nicht von Rassismus, sondern von Voreingenommenheit. Mit den TV-Interviews warb Harry für seine Memoiren, die morgen erscheinen. Weil das Buch in Spanien versehentlich vorzeitig auf den Markt kam, sind bereits vorab Details bekannt geworden. Unter anderem berichtet Harry, dass ihn sein Bruder William bei einem Streit körperlich angegriffen hat. Außerdem ist von Kokainkonsum und von Harrys Militäreinsatz in Afghanistan die Rede.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2023 22:15 Uhr