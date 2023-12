Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, örtlich Nebel. In Unterfranken kann es vereinzelt regnen. Abkühlung auf +3 bis -3 Grad. Morgen und am Freitag teils freundlich, teils bewölkt; in Alpennähe auch länger sonnig. Im Norden und in der Mitte Bayerns stellenweise nass. Am Samstag überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Ab Freitag erneut windig. Tageshöchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 20:00 Uhr