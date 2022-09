Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin viele Wolken und wenig Sonne. Zwischendurch Regen. Höchstwerte 12 bis 17, am Dienstag nur noch 8 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 16:45 Uhr