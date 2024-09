Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden nur noch vereinzelt Regen, in Unterfranken teils klar. Im Süden weitere Niederschläge: Für den östlichen Alpenrand, das angrenzende Vorland und den Bayerischen Wald gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad. Die Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils Schauer. Ab Mittwoch meist trocken und mehr Sonne bei Höchstwerten zwischen 14 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 20:00 Uhr