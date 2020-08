Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Gewitter, morgen sonnig

EU droht Führung in Belarus nach umstrittener Wahl mit Sanktionen

Brüssel: Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus hat die Europäische Union der Führung des Landes mit Sanktionen gedroht. In einer Erklärung des EU-Außenbeauftragen Borrell heißt es, die Wahl am Sonntag sei weder frei noch fair gewesen. Die EU werde Maßnahmen gegen belarussische Vertreter prüfen, die für Wahlmanipulation, Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten sowie willkürliche Festnahmen verantwortlich sind. Am offiziellen Wahlergebnis in Belarus gibt es international erhebliche Zweifel. Nach Angaben der zentralen Wahlkommission in Minsk kam der seit 26 Jahren autoritär regierende Präsident Lukaschenko auf mehr als 80 Prozent der Stimmen, auf die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja entfielen demnach nur knapp zehn Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2020 21:00 Uhr