Nachrichtenarchiv - 20.06.2021 19:30 Uhr

Das Wetter in Bayern: Am Abend von Südwesten her kräftige Gewitter. In der Nacht örtlich größerer Hagel, Platzregen und Orkanböen; Tiefstwerte 19 bis 13 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen oft sonnig und nur ganz vereinzelt Gewitter, 25 bis 32 Grad. Dienstag und Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 19:30 Uhr