Das Wetter: In der Nacht verbreitet klar oder nur leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet klar oder nur leicht bewölkt, an den Alpen rasch abklingende Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es meist sonnig, nachmittags und abends sind in den Alpen ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Tageshöchstwerte morgen 18 bis 23, ab Dienstag 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 18:00 Uhr