Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar oder höchstens leicht bewölkt. Temperaturrückgang auf 13 bis 5 Grad. Morgen Nachmittag kann es an den Alpen vereinzelt regnen, sonst viel Sonnenschein. Am Sonntag in ganz Bayern sonnig. Am Montag zunächst freundliches Wetter, später örtliche Gewitter. Tageshöchstwerte 22 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 20:00 Uhr