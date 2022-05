Das Wetter: In der Nacht verbreitet klar

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend an den Alpen noch vereinzelt Schauer, sonst vielerorts recht freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. In der überwiegend klaren Nacht Temperaturrückgang auf 13 bis 5 Grad. Morgen Nachmittag in den Alpen leichte Schauerneigung, sonst viel Sonnenschein. Am Sonntag in ganz Bayern sonnig. Am Montag zunächst freundlich, am Nachmittag örtliche Gewitter bei 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 17:00 Uhr