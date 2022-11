Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils locker bewölkt, teils länger klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 7 und minus 1 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung im Osten freundlich, im Westen zunehmend bewölkt. Termperaturen zwischen 7 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2022 03:00 Uhr