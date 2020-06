Das Wetter: In der Nacht und morgen weitere gewittrige Regenfälle

Lissabon trägt Championsleague-Finale aus

Nyon: Der europäische Fußballverband UEFA hat festgelegt, wie die internationale Saison weiter gespielt werden kann. Der Sieger der aktuell unterbrochenen Champions-League soll in einem Finalturnier in Lissabon ermittelt werden. Die ausstehenden Spiele der Europa-League finden in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und in Köln statt. In der Domstadt wird auch das Finale ausgetragen. Die UEFA ist außerdem dafür, die Europameisterschaft im kommenden Jahr an zwölf Standorten stattfinden zu lassen. München soll Spielort bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 20:00 Uhr