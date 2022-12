Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend oft bewölkt, südlich der Donau auch neblig. In der Nacht einzelne Regen- oder Schneeregenfälle. Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Auch morgen meistens trüb mit Regen oder Schnee und Höchstwerten von 2 bis 5 Grad. Ab Dienstag in den Alpen freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 17:00 Uhr