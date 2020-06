Das Wetter: In der Nacht und morgen kommt ein neues Hochdruckgebiet

In Neu-Ulm müssen fast 100 Menschen in Corona-Quarantäne

Neu-Ulm: Nach Corona-Fällen in einer Grundschule und einem Hort müssen fast 100 Menschen im Landkreis Neu-Ulm in Quarantäne. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die Quarantäne gelte nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern und Lehrer. Seit wieder Unterricht in Schulen stattfindet, ist es das erste Mal, dass in dem schwäbischen Landkreis eine solche Vorsichtsmaßnahme getroffen wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.06.2020 19:15 Uhr