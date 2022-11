Das Wetter: In der Nacht und am Tag vielerorts Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen, es kühlt ab auf 9 bis 6 Grad. Am Tag trüb und vielerorts, teils länger anhaltender Regen - nur im westlichen Franken meist trocken. Am Samstag überwiegend bewölkt, im Süden noch etwas Regen. Am Sonntag trocken mit Sonn und Wolken. Tagsüber 6 bis 12, in den Nächten 6 bis minus 1 Grad.

