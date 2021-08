Das Wetter: In der Nacht überwiegend klar

Taliban erobern Provinzhauptstädte Ghasni und Herat

Kabul: Nach der Eroberung von Ghasni am Vormittag ist in Afghanistan nun mit der Großstadt Herat am Abend noch eine weitere Provinzkapitale an die Taliban gefallen. Das melden die Nachrichtenagentur AFP und der US-Sender CNN, der sich auf die afghanische Regierung beruft. Die Extremisten streben an, die Hauptstadt Kabul einzukreisen. Weil die Bundesregierung eine Eroberung Kabuls nicht mehr aussschließt, rief sie heute alle Bundesbürger auf, Afghanistan möglichst bald zu verlassen. Laut dem Staatsminister im Auswärtigem Amt, Annen, muss sich Deutschland auf mehr Flüchtlinge aus Afghanistan einstellen. Neben den Niederlanden und Deutschland hat inzwischen auch Frankreich seine Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 20:00 Uhr