Das Wetter: In der Nacht überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei der Bahn und auf drei Flughäfen soll wieder gestreikt werden

Berlin: Am Donnerstag und am Freitag müssen sich Reisende wieder auf Streiks bei der Bahn und auf Flughäfen einstellen. Aus Gewerkschaftskreisen wurde bekannt, dass bei der Bahn am Freitag von 3 Uhr früh bis 11 Uhr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen wird. Bereits am Donnerstag sowie am Freitag will die Gewerkschaft Verdi an drei Flughäfen mit ganztägigen Warnstreiks ihre Tarifforderungen untermauern. Betroffen sind Düsseldorf, Hamburg sowie Köln/Bonn. Dort ist das Personal im Sicherheitsbereich zu Warnstreiks aufgerufen. In beiden Branchen geht es um die laufenden Tarifverhandlungen. Verdi sowie die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG sind mit den bisherigen Arbeitgeber-Angeboten unzufrieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 22:00 Uhr