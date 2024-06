Das Wetter: In der Nacht teilweise klar, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend mal Sonne mal Wolken, die Nacht wird klar bis bewölkt, später kann es vor allem in Franken und Schwaben auch mal kräftig regnen. Die Werte sinken auf 14 bis 9 Grad. Morgen und am Sonntag wird es teils sonnig, teils bewölkt und besonders morgen noch mit Schauern. Am Montag dann mehr Sonne als Wolken, wenige Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 16 bis 23, am Montag 24 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 17:00 Uhr