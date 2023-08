Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils länger klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs noch Gewitter möglich, vor allem am Alpenrand. Sonst meist trocken und oft auch länger klar. Temperaturrückgang auf 19 bis 15 Grad. In den kommenden Tagen teils bewölkt, teils länger sonnig. Jeweils am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 23:00 Uhr