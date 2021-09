Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte um 8 Grad

Warnstreik bei Aerotec in Augsburg

Augsburg: Der Streit über die künftige Firmenstruktur bei Airbus hat sich auf die Straße verlagert. In Augsburg sind Beschäftigte der Airbus-Tochter Premium Aerotec in den Warnstreik getreten. An einer Kundgebung am Stammsitz des Unternehmens nahmen mehr als 1.000 Menschen teil. Airbus hatte im April angekündigt, dass Anfang 2022 Teile von Airbus Operations und große Teile der Augsburger Tochter in einem neuen Betrieb aufgehen. Die IG-Metall geht in diesem Fall von einer Gefährdung von rund 2200 Arbeitsplätzen aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 16:00 Uhr