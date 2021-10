Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar, örtlich Regen. Tiefstwerte zwischen 8 und 2 Grad. Im Tagesverlauf nach Nebel oft freundlich. Die weiteren Aussichten: An Allerheiligen trüb und regnerisch. Am Dienstag Sonne und Wolken, in Unterfranken Regen. Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 02:00 Uhr