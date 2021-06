Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen Sonne und Wolken bei lebhaften Winden, vereinzelt Schauer. Am Sonntag und Montag sonniges Hochdruckwetter. Nächtliche Tiefstwerte 14 bis 8 Grad, tagsüber maximal 19 bis 27 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 19:45 Uhr