Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich Nebelfelder. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag abseits zähen Nebels vielerorts recht freundlich. Von Sonntag an erst in Franken, am Montag auch im übrigen Bayern Regen. Tagsüber maximal 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 23:00 Uhr