Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

New Yorker Behörden suchen Täter nach Schüssen in U-Bahn

New York: Nach den Schüssen in einer U-Bahn der US-Metropole mit 16 Verletzten fahnden die Behörden nach dem Täter. Gesucht wird ein schwarzer, mittelgroßer Mann. Er trug nach Angaben der Polizei eine grüne Schutzweste und darunter einen grauen Kapuzenpulli. Über seine Motive sei nichts bekannt, sagte New Yorks Polizeichefin Sewell. In einem Zug von Brooklyn in Richtung Manhattan setzte sich der Täter plötzlich eine Gasmaske auf. Dann holte er einen Kanister aus seiner Tasche und öffnete ihn. Der Zug füllte sich mit Rauch. Dann schoss der Mann um sich. Acht Menschen wurden durch Kugeln verletzt, fünf von ihnen schwer. Acht weitere erlitten eine Rauchvergiftung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2022 22:00 Uhr