Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Gericht verhängt Höchststrafe wegen Anschlag in Volkmarsen

Kassel: Knapp zwei Jahre nach der Auto-Attacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen ist der Täter heute zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kassel sah es als erwiesen an, dass der 31-Jährige Menschen verletzen und töten wollte. Der Mann hatte am 24. Februar 2020 sein Fahrzeug in den Karnevalsumzug gelenkt und dabei mindestens 88 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer verletzt. Das Gericht sprach ihn nun wegen des versuchten Mordes in 89 Fällen, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig. Zugleich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, am Ende der Haftzeit wird die anschließende Sicherungsverwahrung geprüft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 19:30 Uhr