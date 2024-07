Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: An den Alpen noch vereinzelt Regen, sonst meist trocken und Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad. Die nächsten Tage freundlicher, besonders viel Sonne am Dienstag. Ab Mittwochnachmittag örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 26, in den folgenden Tagen 25 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 23:00 Uhr